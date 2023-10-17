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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde düzenlenen Kafes Operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, şu ana kadar 150 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerince; Ankara, Artvin, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Manisa, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Uşak, Kırıkkale, İzmir, Antalya, Gümüşhane, Aydın, Burdur, Çanakkale, Giresun, Kars, Ordu, Tekirdağ, Balıkesir, Çankırı, Çorum, Denizli, İstanbul, Kırşehir, Şanlıurfa, Iğdır, Van, Muğla, Yalova, Adana, Elazığ, Mardin, Afyonkarahisar, Malatya, Nevşehir, Osmaniye, Kocaeli, Bartın, Kayseri, Ağrı, Bilecik, Bursa, Erzincan, Erzurum, Muş, Şırnak ve Düzce’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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5️⃣6️⃣ İLİMİZDE KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA MALİ SUÇ ÖRGÜTLERİ ÜYELERİNE KARŞI EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ŞU ANA KADAR 1️⃣5️⃣0️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR. ❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız… pic.twitter.com/QIILhECUpv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 17, 2023

367 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usül Kanununa Muhalefet ve Parada Sahtecilik suçlarını işleyen 367 şüpheliden, düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar kapsamında, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: NEFES ALDIRMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon hakkında yaptığı açıklamada, "Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" dedi.