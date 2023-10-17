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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 56 ilde Kafes Operasyonu! 217 şüpheli aranıyor, 150 şüpheli gözaltına alındı

        Son dakika haberi 56 ilde Kafes Operasyonu! 150 gözaltı

        56 ilde düzenlenen "Kafes Operasyonu" kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 150 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 08:32 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:54
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        56 ilde Kafes Operasyonu! 150 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde düzenlenen Kafes Operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, şu ana kadar 150 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerince; Ankara, Artvin, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Manisa, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Uşak, Kırıkkale, İzmir, Antalya, Gümüşhane, Aydın, Burdur, Çanakkale, Giresun, Kars, Ordu, Tekirdağ, Balıkesir, Çankırı, Çorum, Denizli, İstanbul, Kırşehir, Şanlıurfa, Iğdır, Van, Muğla, Yalova, Adana, Elazığ, Mardin, Afyonkarahisar, Malatya, Nevşehir, Osmaniye, Kocaeli, Bartın, Kayseri, Ağrı, Bilecik, Bursa, Erzincan, Erzurum, Muş, Şırnak ve Düzce’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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        367 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

        Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usül Kanununa Muhalefet ve Parada Sahtecilik suçlarını işleyen 367 şüpheliden, düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlar kapsamında, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi.

        BAKAN YERLİKAYA: NEFES ALDIRMAYACAĞIZ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon hakkında yaptığı açıklamada, "Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" dedi.

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