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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 56 ilde dolandırıcılık operasyonu: 147 gözaltı

        Son dakika haberi 56 ilde dolandırıcılık operasyonu: 147 gözaltı

        56 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik Kafes-49 operasyonlarında 147 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 08:30 Güncelleme: 27.02.2024 - 08:39
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        56 ilde dolandırıcılık operasyonu: 147 gözaltı
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        56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAFES-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 56 ilde eş zamanlı olarak “KAFES-49” operasyonları düzenlendi.

        Operasyonlarda şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

        “KAFES-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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