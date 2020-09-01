Su ürünleri av sezonu 1 Eylül itibarıyla açıldı. Balıkçılar av yasağının bitmesinin ardından gece yarısı ilk ağlarını attı. Gürpınar Balık Hali'nde yeni sezon hareketliliği yaşandı.
2020-2021 su ürünleri av sezonu Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül itibarıyla açıldı. 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece yarısı saatler 00.00 gösterdiğinde balıkçılar her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Vira Bismillah' diyerek yola çıktı. Gürpınar Balık Hali'nde ise, yeni sezon hareketliliği yaşandı. İlerleyen saatlerde balıklar hale geldi. Balıkçılar ise bu sene palamuttan umutlu olduğunu belirtti. Yeni sezonun açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Haldeki mezata katılan İmamoğlu, avdan dönen ir balıkçıdan da balık aldı.
SEZON AÇILIŞINI EKREM İMAMOĞLU YAPTI
Gürpınar Balık Hali'ne gelen İmamoğlu, burada balıkçılara iyi bir sezon dileğinde bulundu. İmamoğlu, "Allah bol bereket versin. Gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçiler var burada. Allah gönlüne göre versin. Herkes en ucuz şekilde balığa ulaşsın işitiyoruz. Bunun olması için denizlerin temiz olması, balıkçıların kurallara uyması lazım. Balıkçıların avlanma kurallarına da uyması gerekiyor. Karadeniz, Boğaz ve Marmara gerecekten dünyanın en bereketli denizlerinden biri bu denizleri korumamız lazım" dedi.
BALIKÇILAR BU YIL PALAMUTTAN UMUTLU
Çok sayıda balıkçı, pazarcı ve işletmecinin balık almaya geldiği halde yeni sezon hareketliliği havadan da görüntülendi. Balıkçılardan Enver Tatlı uzun süredir yasağın bitmesini beklediğini belirterek, "İnşallah güzel balıkçılık olur. Bu sene palamut güzel gözüküyor. Ardından çinekop olur gibi. 5 aydır hapistik, antrenmansızdık. 36 saattir heyecandan uyumuyorum. Güzel bir sezon olur umarım" dedi.
'SEZONU BEREKETLİ GÖRÜYÜRUZ'
Balıkçılardan Hakan Görmüş de "Bu sene gerçekten palamut gözüküyor. Palamuttan ümitliyiz. Bu sene palamut, uskumru, çinekop gözüküyor. Sezonu bereketli görüyoruz. Şu anda ciddi bir palamut var" dedi.
KARADENİZ'DE BALIKÇILAR DA UMUTLU
Karadeniz'de balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek teknelerle mavi sulara açıldı. Samsun'da av yasağının bitmesi dolayısıyla Canik Balıkçı Barınağı'nda Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın da katılımlarıyla program düzenlendi.
Programda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, aylar sonra "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. Özellikle pandemi sürecinde balık ile beslenmenin vücut direncini arttırdığını dile getiren Dağlı, "Balığın, çocukların beslenmesi, omega 3 ihtiyacı ve vücudumuzun gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri içermesi sebebiyle ne kadar faydalı bir besin olduğunu biliyoruz" dedi.
Balıkçılığın ihracata da destek olduğuna değinen Dağlı, "20 milyon Euro'nun üzerinde balıkçılık sektöründen ihracatımız var. Yakakent tarafında su ürünleri çiftliklerimiz var. Bunun istihdama da ayrı katkısı var. Mavi vatan dediğimiz aslında budur. Ben balıkçılara hayırlı kazançlar diliyorum" diye konuştu.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Samsun'un Türkiye balıkçılığının en önemli merkezlerinden bir tanesi olduğunu aktararak "Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Deniz ürünleri beslenme açısından çok önemli bir besin kaynağıdır. Bu konuda balık sanayisi konusunda Samsun oldukça gelişme gösteriyor. Bu sene bereketiyle birlikte 30 milyon Euro'yu buluruz inşallah. Balıkçılarımıza kazasız belasız bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.
Samsun Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Atıf Malkoç ise bu seneden umutlu olduklarını dile getirdi. Kentte Alaçam, Dereköy, Canik, Yakakent ve Terme limanlarında balıkçılar av yasağının sona ermesiyle denize ağlarını bıraktı.
ÇANAKKALE'DE YENİ SEZONUN İLK BALIK AVI BEREKETLİ GEÇTİ
Çanakkale'de yeni av sezonunun ilk avı bereketli geçti. Gece yarısı 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların yüzünü, avlandıkları sardalya balıkları güldürdü. Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi ile avlanan balıkçılar, yoğun geçen gecenin ardından sabahın ilk ışıklarında 5 ton sardalya ile limana yanaştı.
Çanakkale'de yeni av sezonu için gece yarısı uğurlanan gırgır tekneleri, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Kuzey Ege Denizi'ne avlanmaya giden Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi, av sezonunun ilk dakikalarında ağlarını sardalya balığı için denize bıraktı. Gırgır teknesinin sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, balık bulucu radardan sardalya sürüsü tespit etti. Ardından da ağların denize bırakılması anlamına gelen 'Mola' anonsunu yaptı.
Gırgır teknesinin tayfası, denizdeki ağları büyük bir heyecan ile güverteye çekti. Ağların haznesindeki sardalya balıkları görüldüğünde ise, tayfa büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan 5 ton sardalya balığı, vakumlama sistemiyle güverteye alındı. Ardından da kasalanarak, bir araca yüklenip balık hallerine gönderildi.
Tekne sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, yeni av sezonuna çok çalışarak en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Av sezonunun ilk dakikalarında denk gelen kısmetleri için ağları denize bıraktıklarını belirten Nadir Karabiber, "Mutluyuz, umutluyuz. Allah'a şükürler olsun ekmeğimizi aldık, iyi başladık. Bu pandemi döneminde vatandaşa dünyanın tek doğal besini olan balığı ucuz şekilde yedirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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