Bakan Koca'dan müjde! Oranı paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" dedi.