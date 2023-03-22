3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'e geliyor

DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık dosyası yarın Meclis'e gelecek.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması kararı alınan, DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki raporlar yarın TBMM Genel Kurul’u gündemine alındı.

Üç milletvekili Genel Kurul’da sözlü savunma yapabilecekleri gibi savunmalarını yapmak üzere başka bir milletvekili de tayin edebilecekler.