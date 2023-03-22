Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika 3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'e geliyor

Son dakika haberi 3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'e geliyor

Üç milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon raporu yarın TBMM Genel Kurul gündemine geliyor.

Giriş: 22.03.2023 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'e geliyor
3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'e geliyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık dosyası yarın Meclis'e gelecek.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması kararı alınan, DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki raporlar yarın TBMM Genel Kurul’u gündemine alındı.

Üç milletvekili Genel Kurul’da sözlü savunma yapabilecekleri gibi savunmalarını yapmak üzere başka bir milletvekili de tayin edebilecekler.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sağanak yağış uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Sağanak yağış uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Adana'da Kökünü Kurutma operasyonu: 212 gözaltı
Adana'da Kökünü Kurutma operasyonu: 212 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarı depremzedelerle yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarı depremzedelerle yapacak
Bakan Bozdağ'dan okul müdürüne başörtüsü tepkisi
Bakan Bozdağ'dan okul müdürüne başörtüsü tepkisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.