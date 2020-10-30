'Muhtarlık' katliamı kamerada!

İHA

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi’nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde meydana gelen ve biri muhtar adayı 3 kardeşin ölümüyle sonuçlanan muhtarlık kavgasının şok görüntüleri ortaya çıktı.

Köksalan Mahallesi İlkokulu bahçesinde meydana gelen ve seçim sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala yaşanan kavgada, mevcut muhtar ve aday olan Süleyman Oğuz’un oğlu Cuma Oğuz, babasının karşısına aday olarak çıkan Süleyman Kaplan ile tartışmış, çıkan tartışmada öfkelenen Cuma Oğuz üzerindeki tabancayla muhtar adayı Süleyman Kaplan (42) ile kardeşleri Eyyüp Kaplan (34) ve Adem Kaplan’a (29) tabancayla ateş etmiş ve ölümüne neden olmuştu.

3 KARDEŞİN VURULMA ANI KAMERADA

Yaklaşık bir buçuk yıl önce yaşanan olaya ait ortaya çıkan okulun güvenlik kamerası görüntüleri ise şok etti. Seçim sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala iki tarafın okul bahçesinde tartışma ve kavga anları yer alırken, Süleyman, Eyyüp ve Adem Kaplan'ın vurulma anları görüntülerde yer aldı. Yaşanan olay sırasında güvenlik amaçlı okulda bulunan jandarma ekiplerinin silahlı kavgayı yatıştırmak için müdahale etme çabaları ve havaya ateş etmesi, okul içerisinde ve bahçesinde yaşanan kargaşa ve panik anları ise dikkat çekti.

JANDARMAYA DA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTILAR

Taraflardan bazılarının o esnada okulda seçim güvenliğini sağlamak için görevli jandarmalara müdahale etmeye çalıştıkları da görüldü. Olay sırasında okul bahçesinde yaşanan kargaşa ve olay sonrası ölenlerinin yakınlarının feryadı ile cansız bedenlerin kaldırılma anları da görüntülerde yer aldı.

2 SANIK TUTUKLU, DİĞERLERİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Yaşanan olayın ardından 31 Ekim 2019 tarihinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede baş zanlı Cuma Oğuz, Adem Oğuz, Bayram Oğuz, Vural Oğuz, Cemal Oğuz, Cesur Oğuz, Cemal Oğuz, Erman Oğuz, Ahmet Oğuz, Mehmet Çevik, Süleyman Oğuz, Ramazan Yıldırım, Özgen Kaplan ve Bayram Kaplan olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında kasten öldürme, hakaret, suç delillerini yok etme, tehdit, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ve yaralama suçlarından çeşitli oranlarda ceza talep edildi.

ACILI ANNEDEN TAHLİYE TEPKİSİ

Gaziantep 6 Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6. duruşması görülen davada, baş zanlı Cuma Oğuz ile Ahmet Oğuz’un tutukluluk halleri devam ederken, geriye kalan sanıklar ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme heyetinin diğer sanıkları tahliye kararına tepki gösteren acılı anne ve baba ise, davanın adil bir yargılama ile sonuçlandırılması ve olaya karışan tüm sanıkların gerekli cezayı alması için yetkililere çağrıda bulundu.

'BUNU YAPANLAR BİZİ GÖRDÜKLERİ YERDE HAVA ATIYORLAR'

Yaşanan olay sonrası üç oğlunu kaybeden acılı anne Firdevs Kaplan, “Olay günü silah sesleri duydum. Kızım, ‘beni oraya götür, çocuklarımı vurdular’ dedim. Olay yerine gittiğimde de 3 oğlumun ikisi ölmüştü, diğer oğlum da hastanede öldü. Ben üç tane yiğidimi kaybettim. Keşke dövselerdi, kolunu, bacağını kırsalardı da öldürmeselerdi. Üç tane cana kıyılır mı, benim altı torunum öksüz kaldı. Bunu yapanlarda hala bizi gördükleri her yerde hava atıyorlar. Benim sesimi duysunlar, ben acılı bir anneyim. Üç evladımı kaybettim. Evlatlarım artık geri gelmez ama artık adalet yerini bulsun" dedi.

'ALLAH BU ACIYI KİMSEYE YAŞATMASIN'

Olay anında kendisinin de orada olduğunu söyleyen ve çocuklarının gözleri önünde öldürüldüğünü vurgulayan baba Durdu Kaplan ise, "Ben 3 oğlumu kaybettim. Olay günü seçim sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kalmıştı. O sırada okulun içeriden Cemal Oğuz çıktı ve 'Gençler her şeye hazırlıklı olun' dedi. Bunu duyan benim oğlum Süleyman Kaplan da jandarmaya bilgi verdi ve destek kuvvet istedi. Bunu duyanlar Oğuz'lar, oğluma saldırdı. İlk saldırıyı yatıştırdık. Sonrasında bir kez daha saldırdılar ve orada 3 oğlumu kaybettim. Allah bu acıyı başka kimseye yaşatmasın. Bunu yapanlar cezalandırılsın. Yetkililere sesleniyorum. Bu suçlular cezasını çeksin, bunu yapıp dışarıda gezenler içeri girsin, tutuklansın. Adalet istiyoruz" diye konuştu.