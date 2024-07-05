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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 16 ilde DEAŞ operasyonu: 45 gözaltı

        Son dakika haberi 16 ilde DEAŞ operasyonu: 45 gözaltı

        16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-48" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 07:48 Güncelleme: 05.07.2024 - 08:01
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        16 ilde DEAŞ operasyonu: 45 gözaltı
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        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok miktarda dövize ve dijital metaryele el konuldu.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlar sonucu; çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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