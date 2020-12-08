Tefecilerden para alan amcasını öldürdü

Trabzon'da, 6 yıl önce 248 fişek yüzünden 7 gemici ile Mısır'da 13 ay tutuklu kalan 29 yaşındaki Giray T., dün akşam tefecilerden borç aldığı gerekçesiyle tartıştığı amcası Şendoğan Terzi'yi (61) tabancayla öldürdü.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinden sipariş edilen yatı Avustralya'ya götürmek üzere 15 Ekim 2014’te çıktıkları yolda Süveyş Kanalı'nı geçerken Mısır yetkilileri tarafından durdurulan ve Port Said Limanı'nda yapılan aramada yatta çıkan 248 fişek yüzünden 7 gemici ile tutuklanan ve 13 ay süreyle bu ülkede tutuklu kalan Giray Terzi (29),geçen pazar akşamı elini kanı buladı.
TARTIŞMADA KURŞUN YAĞDIRDI
İş çıkışı alkol alan ve eve giden Giray Terzi, önce babasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından evden çıkan Giray Terzi, amcası Şendoğan Terzi'nin kaldığı Ortahisar ilçesinin Gülbahar Hatun Mahallesi Narlıbahçe Sokak'ta bulunan evine gitti. Bir süre amcası ile tartışan Giray Terzi, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasıyla amcasına 4 el ateş etti. Amca Şendoğan Terzi, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, yeğen Giray Terzi ise evden çıkarak yürümeye başladı.
UYGULAMA YAPAN POLİSLERE TESLİM OLDU
Olay yerinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Atapark kavşağına yürüyerek giden Giray Terzi, yolda uygulama yapan trafik polislerine silahı ile birlikte teslim oldu. Amcasına silahla ateş ettiğini belirten Giray Terzi, cinayet masası ekiplerine teslim edilirken, eve giden polis ekipleri ise Şendoğan Terzi'nin olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi. Şendoğan Terzi'nin cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
POLİS SORGUSUNDA PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alınan Giray Terzi ilk ifadesinde, "Amcam tefecilerden faizle para alıyordu. Babamla birlikte borcunun bir kısmını ödedik. Amcam faizle para almaya devam edince, babamla bu nedenle tartıştım. Evden çıkarak amcamın evine gittim. Bir süre konuştuk ama tartışınca silahla amcama ateş ettim" dediği öğrenildi.
Gözyaşları içerisinde ifade veren Giray Terzi, yaptığından pişman olduğunu söyledi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Giray Terzi tutuklandı.
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