Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Martin Horozov (Bulgaristan), Zdravko Rutesic (Karadağ)
Türkiye: Larkin 22, Melih Mahmutoğlu 9, Şehmus Hazer 7, Furkan Haltalı 7, Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik 2, Berk Uğurlu, Metecan Birsen 11, Buğrahan Tuncer 17, Muhsin Yaşar 8, Tolga Geçim, Doğuş Özdemiroğlu 1
Büyük Britanya: Okereafor 4, Mockford 3, Phillip 14, Olaseni 15, Clark 17, Hamilton 7, Lautier-Ogunleye 5, Kavell Bigby-Williams, Wheatle 2
1. Periyot: 16-23
Devre: 37-37
3. Periyot: 60-54
5 faulle çıkanlar: 25.01 Muhsin Yaşar, 34.23 Furkan Haltalı (Türkiye)
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 yendi.
Çekişmeli başlayan maçın 5. dakikasını Büyük Britanya 10-8 önde geçti. Hücumlarda üst üste hata yapan milli takım karşısında Büyük Britanya pota altını iyi kullandı ve Lautier-Ogunleye'nin basketiyle 8. dakikada farkı 13 sayıya (23-10) çıkardı. Kalan bölümde pota altını Metecan Birsen ile iyi kullanan A Milli Takım, 1. periyot sonunda farkı 7 sayıya indirdi: 16-23.
Maçın ikinci periyodunda atletik oyunculardan kurulu rakibi karşısında tempoyu düşüren A Milli Takım, daha kontrollü hücumlarla top kayıplarını da azalttı. Topu iyi çevirip doğru şutu yakalayan milliler, Buğrahan'ın üç sayılık basketiyle 13. dakikada 25-23 öne geçti. Büyük Britanya'nın alan savunması karşısında zorlanmaya başlayan ve tekrar acele atışlara yönelen milli takım, 16. dakikada Olaseni'nin basketine engel olamadı ve 32-27 geriye düştü. Larkin'in hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla tekrar toparlanan Türkiye, Melih'in basketiyle 19. dakikada 35-35 beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı da 37-37 beraberlikle tamamlandı.
Faul atışlarından 5 sayı bulan milli takım, 22. dakikada 42-37 üstünlük yakaladı. Alan savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı vermeyen A Milli Takım özellikle Buğrahan ile iyi organize oldu ve Melih'in basketiyle 27. dakikada farkı 14 sayıya (60-46) çıkardı. Muhsin'in beş faulle kenarda olduğu, Furkan'ın da dördüncü faulüne ulaştığı son bölümde konsantrasyon bozukluğu yaşayan milli takım, rakibinin sayılarına engel olamasa da 3. periyodu 60-54 önde geçti.
Son periyotta Larkin ile üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, rakibini 84-67 mağlup etti.
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