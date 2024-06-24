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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Batmanda 1'i kırmızı listede 2 terörist etkisiz

        Son dakika haberi 1'i kırmızı listede 2 terörist etkisiz

        Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda; 1'i kırmızı listede olmak üzere iki kadın terörist etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 08:02 Güncelleme: 24.06.2024 - 08:33
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        1'i kırmızı listede 2 terörist etkisiz
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1'i kırmızı kategoride aranan, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Sultan Dağ ile Zeynep Nibat'ın Batman kırsalında düzenlenen "Bozdoğan-45" operasyonunda etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gercüş kırsalında Bozdoğan-45 operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.

        Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleriyle J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularıyla teröristler arasında sıcak temasın sağlandığını aktaran Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

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        Etkisiz hale getirilen Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ve Zeynep Cudi kod adlı Zeynep Nibat'ın 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıklarının tespit edildiğini anlatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

        "Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ, Zeynep Cudi kod adlı Zeynep Nibat teröristlerin, 29 Şubat 2016'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, Şırnak ili merkez ilçesinde 7 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 19 Haziran 2018'de Şırnak ili Güçlükonak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 23 Ekim 2018'de Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 9 Aralık 2019'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 16 Haziran 2019'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 27 Nisan 2020'de Şırnak ili Merkez ilçesi kırsalında birliğe dönüş yapan sivil araca yönelik düzenlenen EYP'li saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldıkları tespit edildi."

        11 TERÖRİST ETKİSİZ

        Bakan Yerlikaya, bayram tatili süresince kahraman jandarma komandoları tarafından 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 2'si gri kategoride olan bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığını, kahraman jandarmayı ve güvenlik korucularını tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." ifadesini kullandı.

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