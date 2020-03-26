Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Korona salgını nedeniyle ilk vefatlar başladığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden defin şartlarını öğrenmiş ve yazmıştım. Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin toprağa verilirken özel bir izolasyon (yani kireç gibi) uygulanmadığını söylemişti yetkililer.

Ne yazık ki koronadan kaybettiğimiz kişilerin sayısı artıyor ve definde de Bilim Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda bazı düzenlemelere gidildi. Yine İBB kaynaklarından öğrendiğime göre; koronadan kaybettiğimiz yurttaşlar için İstanbul'da iki mezarlık ayrıldı.

İKİ YAKADA İKİ MEZARLIK BELİRLENDİ

Avrupa Yakası'nda Kilyos, Anadolu Yakası'nda ise Beykoz.

Bu iki mezarlıkta ayrılan bölümlere defin yapılıyor. Bilim Kurulu kararı gereği ya tek kullanımlık tabutlar kullanılacak ya da tabutla toprağa verilecek ki genelde de tabutla defin gerçekleştiriliyor.

Eğer aile mezarlığı tabutla define uygunsa aile mezarlığına da defin olabilir. Fakat İstanbul'da ayrılan bu iki mezarlığa defin yapılıyor.

DAHA SONRA TAŞIMA OLACAK MI?

Salgın tamamen geçtikten sonra definlerin başka bir mezarlığa taşınması mümkün olabilir görüşü hakim.

Definde herhangi bir izolasyon kullanılmıyor.

Kireç vs gibi. Fakat defin sadece görevliler tarafından yapılıyor, aileden, yakınlardan kimse bulunmuyor.

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