Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Terkoğlu'nun gözaltına alındığını duyururken, bir MİT mensubunun kimliğini deşifre etmekten gözaltı kararı verildiğini ileri sürdü.

Terkoğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.