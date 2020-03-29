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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aşarken, vaka sayısı 650 bin 913'e ulaştı. Koronavirüsten bugüne kadar en fazla ölüm 10 bin 23 kişiyle İtalya'da gerçekleşti. İtalya'da son 24 saatte virüs nedeniyle 889 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişi sayısı 10 bin 23´e yükselirken; vaka sayısı da 92 bin 472'ye çıktı. İkinci sırada yer alan İspanya'da 5 bin 812 kişi can verdi.

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 295 can kaybıyla üçüncü sırada yer alırken, en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 2 bin 517 kişi ile İran, beşinci ülke ise 2 bin 314 kişi ile Fransa oldu. Uruguay ve Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle ilk can kayıpları gerçekleşti. Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayısı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 8'e, Cezayir'de 29'a yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 483 kişi yaşamını yitirirken; 67 bin 589 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

İletişim Başkanlığı'nca yayınlanan verilere göre, Türkiye'de toplam 55 bin 464 test yapılırken, bu testlerden 7 bin 402 koronavirüs vakası tespit edildi. 108 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'de 70 hasta iyileşerek, taburcu edildi.

ÇİN'DE 45 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ, ÖLÜ SAYISI 3 BİN 300'E ULAŞTI

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 300'e yükseldi. Şinhua ajansının Çin Ulusal Sağlık Komisyonuna dayandırdığı haberinde, Kovid-19'un ortaya çıktığı Hubey eyaletinde 5 kişinin daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylelikle ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 300'e ulaştı. Komisyon, ülkede 45 yeni vaka tespit edildiğini, bunların 44'ünün yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu. Böylelikle Çin ana karasındaki vaka sayısı 81 bin 439'a ulaştı.

ÇİN'DE YURT İÇİ KAYNAKLI TEK VAKA HENAN'DA ORTAYA ÇIKTI

Yurt içi kaynaklı tek vakanın ise ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinden olduğu ifade edildi. Ülkede Kovid-19 tespit edilen ve hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilenlerin sayısı ise 75 bin 448. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.

İTALYA'DA ÖLENLERİN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

İtalya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı dün 889 kişi artarak, 10 bin 23'e yükseldi. Ülkede 5 hafta önce görülen Kovid-19 salgınına ilişkin günlük veriler, başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür Angelo Borrelli tarafından paylaşıldı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 70 bin 65'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplamının ise 92 bin 472'ye çıktığını duyurdu. Angelo Borrelli, dün 10 bin 950 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1434 artışla 12 bin 384'e ulaştığını kaydetti.

Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 889 kişi artarak 10 bin 23'e yükseldiğini belirtti. İtalya'da bugünkü ölü sayısı, dün kaydedilen ve dünya genelinde de en yüksek sayı olan 969'un ardından bir günde kayıtlara geçen en yüksek 2'nci ölü sayısı oldu. Angelo Borrelli, "Şu ana kadar alınmış önlemler olmasa, bugün hastanelerde çok daha büyük güçlükler yaşıyor olurduk." ifadeleriyle ülke genelinde uygulanan karantina tedbirlerinin önemine de değindi.

İTALYA'DA EN ÇOK ÖLÜM LOMBARDİYA'DA GÖRÜLDÜ

Bugün açıklanan ölü sayısında Lombardiya, 542'yle en yüksek ölümün kaydedildiği bölge oldu. Ülkede, Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya'da bölge yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da bölgelerindeki ölü ve vaka sayısındaki artışı "çılgın bir tsunami" olarak nitelerken, bunun herkesi ilgilendiren bir sorun olduğunu kaydetti.

FRANSA'DA ÖLÜMLER 2 BİN 314'E YÜKSELDİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 319 artarak 2 bin 314'e yükseldi. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 611 artışla 37 bin 575'e ulaştı. Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 4 bin 273'e çıktı. Tedavi edilerek hastalığı atlatan kişi sayısı 6 bin 624 oldu. Salgın nedeniyle son 24 saatte 319 kişi daha yaşamını yitirdi, böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi. Ülkede bugün, bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

ALMANYA'DA SON SAATTE 82 KİŞİ ÖLDÜ

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 433´e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 57 bin 695 olarak açıklandı. Almanya´da son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti.

Almanya´da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 57 bin 695 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 433´e çıktı. Ülkede son 24 saatte 82 kişi yaşamını yitirirken; 6 bin 824 kişide daha virüs tespit edildi.

AVUSTRALYA'DA 2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayıldığı Avustralya'da iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16’ya yükseldi. Queensland ve Victoria eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, virüse yakalanan 75 yaşındaki kadın Brisbane’de, 80’li yaşlardaki erkek hasta da Melbourne’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bu ölümlerle ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya çıktı. İlk vakanın görüldüğü ocak sonundan itibaren ülke genelinde yaklaşık 210 bin kişiye yapılan testler sonucunda 3 bin 809 kişinin Kovid-19’a yakalandığı tespit edildi. Avustralya’ya yurt dışından gelenler havalimanından alınarak otel veya konaklama tesislerinde iki hafta boyunca zorunlu karantinaya alınıyor. Karantina kurallarına uymayanlara para ve hapis cezası veriliyor.

URUGUAY VE YENİ ZELANDA'DA İLK CAN KAYIPLARI GERÇEKLEŞTİ

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği, eski Savunma Bakanı Gonzalez Rissotto'nun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Uruguay Acil Durum Sisteminin (Sinae) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki eski bakanın Kovid-19 nedeniyle öldüğü duyuruldu. Nüfusu 3,5 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Uruguay'da Kovid-19 şu ana kadar 304 kişide görüldü.

Yeni Zelanda'da ise, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk can kaybının gerçekleştiği açıklandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, grip teşhisi konulduktan sonra cuma günü yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan 70’li yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan 25 Mart'tan itibaren OHAL ve sokağa çıkma uygulamasına geçilen ülkede, son 24 saatte 63 kişinin daha Kovid-19’a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 524’e yükseldi.

MISIR VE FAS'TA ÖLÜM VE VAKA SAYISI ARTTI

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 vilayete bağlı bazı kent ve köylerin karantinaya alındığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, televizyonda yaptığı açıklamada, 10 vilayette bazı kent ve köylerin 14 gün boyunca karantinada tutulacağını söyledi. Hangi kent ve köylerin karantinaya alındığını açıklamayan Mücahid, devlet kurumlarının, karantinadaki yerlerde yaşayanların ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet edeceğini, İçişleri Bakanlığının da güvenlik ve hareketi engellemek üzere görevde olacağını hatırlattı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, dün 6 yeni vakanın vefatıyla Kovid-19'dan ölenlerin 36'ya ulaştığını, 40 yeni vaka tespitiyle ülkede toplam vakanın 576'ya yükseldiğini duyurmuştu. Ölen Mısırlıların başkent Kahire, Dimyat, El-Minya ve Port Said kentlerinden olduğu kaydedildi. Bakanlık, tedavi sonucunda iyileşenlerin 121 kişi olduğunu belirtmişti.

Fas Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Müdürlüğü Temsilcisi Muhammed el-Murabıt, basına yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 24'e, vaka sayısının ise 359'a ulaştığını söyledi. Murabıt, 11 kişinin de iyileştiğini bildirdi.

ÜRDÜN'DE VAKA SAYISI 246'YA ULAŞTI

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, düzenlediği basın toplantısında 11 kişide daha virüs tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 246'ya yükseldiğini ifade etti. Yeni vakalardan 3'ünün durumunun kritik olduğunu belirten Cabir, şu ana kadar 18 kişinin de iyileştiğini aktardı. Öte yandan Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, Adayile, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

CEZAYİR'DE ÖLÜ SAYISI 29'A YÜKSELDİ

Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselirken, vaka sayısı 454'e ulaştı. Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, vefat eden kişi sayısının 29'a, vakaların ise 454'e yükseldiğini duyurdu. Fevrar, 31 kişinin ise tedavi sonrası taburcu edildiğini aktardı. Cezayir'de daha önce yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26, vaka sayısı ise 409 olarak duyurulmuştu.

LİBYA'DA YENİ VAKA VE ÖLÜM

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Hastalıklarla Mücadale Ulusal Merkezi, ülkede 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve toplam sayının 3'e yükseldiğini açıkladı. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vakaların Misrata ve Trablus'ta görüldüğü bildirildi.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 3 BİNİ AŞTI

İsrail'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 bin 619'a ulaştı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 159 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Böylece toplam vaka sayısının 3 bin 619'a çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 54'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin de iyileştiği aktarıldı. Ülkede, bugüne kadar 12 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında, tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı. Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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