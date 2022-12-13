Güvenlik görevlisini öldürmüştü! 'Daltonlar'ın tetikçisi yakalandı

Ortaköy’deki bir eğlence mekanına 8 Eylül günü saat 01.00 sıralarında gelen Mesut B., Recep Ç. ve İnci E., içeri alınmayınca güvenlik görevlileriyle tartışmıştı. Kavga sırasında gruptan biri güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre daha sonra 3 kişi yumruk, tekme ve sopalarla feci şekilde bayılana kadar dövüldü.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ
Kavganın devamında sonraki günlerde yaşanan husumete dayalı olarak gerçekleştirilen silahlı çatışmada da, eğlence mekanın güvenlik görevlisi Yasin Keskin vurularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayete ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tetikçinin Ahmet E. olduğunu belirledi.
Polis tarafından yapılan çalışmalarda güvenlik görevlisini öldüren Ahmet E.’nin başka bir cinayet dosyasından arandığı tespit edildi. Buna göre Ahmet E., 16 Nisan’da Beyoğlu’nda evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülen Yüksel Ustahüseyin cinayetinde tetikçi olarak yer alan isimdi.
YAKALANDI
Şüphelinin kamuoyunda “Barış Boyun” grubu olarak bilinen ve söz konusu grubun tetikçiliğini yaptığı iddia edildiği ve Ataşehir’de olduğu bilgisine de ulaşıldı.
Ahmet E., 5 Aralık’ta saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Öte yandan cinayeti gerçekleştirdiği öne sürülen Ahmet E’nin suç ortağıyla olay yerine geldiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Yakalanan katil zanlısı, polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.