Güvenlik görevlisini öldürmüştü! 'Daltonlar'ın tetikçisi yakalandı

Kavganın devamında sonraki günlerde yaşanan husumete dayalı olarak gerçekleştirilen silahlı çatışmada da, eğlence mekanın güvenlik görevlisi Yasin Keskin vurularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayete ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tetikçinin Ahmet E. olduğunu belirledi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre daha sonra 3 kişi yumruk, tekme ve sopalarla feci şekilde bayılana kadar dövüldü.

Ortaköy’deki bir eğlence mekanına 8 Eylül günü saat 01.00 sıralarında gelen Mesut B., Recep Ç. ve İnci E., içeri alınmayınca güvenlik görevlileriyle tartışmıştı. Kavga sırasında gruptan biri güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.

Polis tarafından yapılan çalışmalarda güvenlik görevlisini öldüren Ahmet E.’nin başka bir cinayet dosyasından arandığı tespit edildi. Buna göre Ahmet E., 16 Nisan’da Beyoğlu’nda evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülen Yüksel Ustahüseyin cinayetinde tetikçi olarak yer alan isimdi.

YAKALANDI

Şüphelinin kamuoyunda “Barış Boyun” grubu olarak bilinen ve söz konusu grubun tetikçiliğini yaptığı iddia edildiği ve Ataşehir’de olduğu bilgisine de ulaşıldı.