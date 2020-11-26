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Gümüşhane’nin Kelkit İlçesinde 21 Haziran 2020’de alkol aldıktan sonra araç içerisinde Lokman Sevindik’i tabancayla öldüren Kamil Y. ve kendisine yardım ettiği iddia edilen Y.Ö. hakkında ikinci celsede karar verildi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Gümüşhane 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada iki çocuğunun yetim kaldığını kendisinin ise 25 yaşında yalnız bırakıldığını belirten öldürülen Lokman Sevindik'in eşi Hanım Sevindik, mahkeme heyetine mutlu günlerinden kalan fotoğrafı verdi.

"KARDEŞ GİBİYDİK, SARHOŞLUKTAN OLDU"

Daha sonra savunmasını yapan sanık Kamil Y., Lokman Sevindik ile kardeş gibi olduklarını belirterek, “Olay alkolün verdiği sarhoşlukla oldu. Bana küfür ettiği için korksun diye silahı dayadım. Bu sırada silah patladı. Amacım öldürmek değildi” dedi.

DAVANIN İKİNCİ CELSESİNDE KARAR ÇIKTI

Müşteki avukatı cinayetin planlanarak işlendiğini öne sürdü. Sanık avukatı Celalettin Köse ise olayın taksirle işlendiğini savundu. Mahkeme Başkanı, avukatın ifadesini kayıtlara "Beraatını istiyorum" şeklinde yazdırmak istedi. Bunun üzerine ayağa kalkan avukat Köse buna karşı çıktı ve “Taksirle öldürmesinin yazılmasını istiyorum" diye düzeltilmesini talep etti.

Sanık Kamil Y. son sözünde “Pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti, sanığı adam öldürmek suçundan müebbet hapse mahkum etti ve indirime yer olmadığına hükmetti. Mahkeme olayı kolluğa bildirmeyen diğer sanık Y.Ö.'ye 5 ay hapis verip ardından da bu cezayı 3 bin TL para cezasına çevirdi.