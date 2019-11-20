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Gri kategoride PKK'lı terörist 'Nirvana' böyle yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer'in yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Terörist Tuncer'in bulunduğu araç karadan ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile anbean takip edildi. Görüntüde teröristlerin içinde bulunduğu aracın seyir halindeyken bir noktada yavaşlatıldığı ve ardından güvenlik güçlerinin araca doğru yaklaşarak operasyon düzenlenmesi yer alıyor

20.11.2019 - 08:27 | Güncelleme: AAGündem
pkk'lı terörist nirvana kod adlı semra tuncer

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.

 

AA'nın haberine göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Teröristlerin Lice ilçesinden kara yoluyla kent merkezine geçeceği bilgisini alan güvenlik güçleri, plakası belirlenen kırmızı renkli otomobil ile arkasından gelen araç karadan ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile takibe aldı.

Kamera görüntülerinde Diyarbakır il merkezine yaklaşan otomobili durduran ekipler, daha sonra araçtaki aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan ve örgütün sözde "Amed" eyaletinden sorumlu "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişiyi gözaltına alışı yer alıyor.

 

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