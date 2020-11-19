Gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattı!

İHA

Olay, geçtiğimiz Pazartesi saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, sokak üzerinde karşı karşıya geldi.

İHA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup, birbirlerine silah çekti. Tabancalarla ateşlenmesi sonucu çıkan sesleri duyan şarkıcı Şahan Dinç de o esnada giriş katındaki evinin penceresine çıktı.

Ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlardan biri penceredeki Dinç’in sağ gözüne isabet etti. Gözünden yaralanan Dinç, ev arkadaşı Hikmet Özdemir’in ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Dinç’in gözü ameliyatla alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ali A., Metin K., Doğukan Y., Erhan G., Ramazan K., ve Şükrü U.'yu gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak sorgulanan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Ali A., Metin K., ve Doğukan Y., adli kontrolle serbest bırakılırken, Erhan G., Ramazan K, ve Şükrü U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan taraflar ifadelerinde ise sokakta karşılaştıklarını ve birbirlerine ateş açtıklarını söyledikleri öğrenildi.

"SAATLERCE ACI ÇEKTİM"

Olayla ilgili konuşan Şahan Dinç, “Ben evdeydim, bilgisayarda şarkı yapıyordum. Dışarıdan kavga sesleri çok yüksek gelince kulaklıktan duydum o kadar çok ses geliyordu. Bende bir camı açıp bakayım derken silahlar ateşlenmeye başladı. Çok fazla bakmamama rağmen kafamdan vurulduğumu anladım. Kurşunlardan biri kafama denk gelmişti. Hastanede saatlerce acılar içerisinde çok bekledim. Ondan sonra doktor geldi ve ameliyat ettiler. Şu an kafamın içerisinde mermi parçaları olduğu söyleniyor. Yüzümün farklı yerlerinden kesip kafamın içindeki saçma parçalarını çıkarttılar. Şu an çok acı çekiyorum. Ara ara ağrılarım artıyor, herkesin dua etmesini isterim” dedi.

"ABİ VURULDUM' DEYİNCE SIÇRADIM"

Olayla ilgili konuşan Dinç’in ev arkadaşı Hikmet Özdemir de, “Şahan’ın burada çalışma stüdyosu var kendi çalışmalarını, şarkılarını aranje ediyordu. Bende burada kendi icat ettiğim petlerle uğraşırken gece saat 01.00-1.30 oldu, ‘yoruldum ben Şahan dedim ben uzanıp yatıyorum’ dedim. 'Abi benim 2 şarkım var, akorları var bitireyim' dedi. O arada ben içeriye geçtim, içerden bir ses geldi 'abi vuruldum' diye. Ben sıçradım yataktan baktım Şahan kan revan içinde. Abi vuruldum dedi korktum. Ne oldu deyince de o anda da zaten silah sesleri geliyordu dışarıdan hemen eğildim acilen polisi aradım. Biz bir iki dakika bekledik böyle ambulans çabuk geldi polisler geldi" dedi.

Özdemir, şöyle devam etti: “Doktorlar 'sağ gözünü kurtarmamız mümkün değil' dedi. Çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağladım. Ameliyattayken doktor beni aradı korktum. Ne oldu dedim, saçma burundan içeriye girmiş elmacık kemiklerini de parçalamış. Yani göz ameliyatı haricinde başka bir ameliyat daha olacağı bilgisini verdi. Ailesi ile irtibata geçtim geldiler imza attılar ikinci ameliyat için hemen ikinci ameliyata aldılar. Gözünü hiçbir türlü kurtaramayız dediler ve bu çocuk hiçbir bilgisi ve dahili olmadan gözünü kaybetti. Yani bir insan bir organını kaybetti. Şuan ablasında psikolojisi iyi değil. Protez göz takıldı tabii” diye konuştu.