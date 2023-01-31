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Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı

Çanakkale Gökçeada'da yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de olduğu 5 kişi gözaltına alındı

Giriş: 31.01.2023 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Gökçeada Belediye Başkanı gözaltına alındı -Son dakika haberi
Gökçeada Belediye Başkanı gözaltına alındı
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AA

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gökçeada'da bazı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç'nin de şüpheliler arasında olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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