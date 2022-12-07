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Georgia'da ikinci tur seçimini kazanan Demokratlar, Senato'da 51-49 öne geçti

ABD'nin Georgia eyaletinde ikinci tura kalan seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların kazanmasıyla, Senato'daki dağılım 51 Demokrat, 49 Cumhuriyetçi şeklinde gerçekleşti. Seçimi kazanan isim ise Demokrat Senatör Raphael Warnock oldu

Giriş: 07.12.2022 - 07:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Georgia'da Demokratlar kazandı, Senato'da 51-49 öne geçti
AA

ABD'nin Georgia eyaletinde 8 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde senatör adaylarının hiçbirinin yüzde 50'ye ulaşamamasının ardından ikinci tura kalan seçimin kazananı, Demokrat Senatör Raphael Warnock oldu.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Warnock, Cumhuriyetçi rakibi Herschel Walker'a karşı yarışı kazandı.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden da Arizona ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Georgia'yı biz kazanacağız." mesajını verdi.

BIDEN TEBRİK ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Senatör Warnock'u galibiyeti için tebrik etti.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Warnock yüzde 49,4, Walker yüzde 48,5 oyda kalmıştı.

Eyalet yasalarına göre yüzde 50 barajının aşılması gerektiğinden seçimler ikinci tura kalmıştı.

GEORGIA SEÇİMİ, SENATO’DAKİ KONTROLÜ ETKİLEMİYOR

Eyalette ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde 100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip oldukları için çoğunluğu garantilemişti.

AA'nın haberine göre; Georgia'yı da Demokratların almasının ardından Senato'daki denge 51 Demokrat-49 Cumhuriyetçi şeklinde sürecek.

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