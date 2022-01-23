Galatasaray'da flaş gelişme... Geçen sezon ligin 2. yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Gedson Fernandes nihayet dönüyor. Cimbom'un sezon başında yaptığı girişimler başarısız olmuş ve Gedson Benfica'da kalmıştı.

Portekiz'den A Bola'nın haberine göre; Galatasaray, oyuncuyu 1.5 yıllık kiralamak için teklif yaptı. Taraflar büyük oranda anlaşmaya vardı. Son pürüzlerin halledilmesinin ardından 23 yaşındaki oyuncu tekrar sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Benfica ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, Galatasaray'da 18 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.