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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest | Son dakika haberleri

        Gazeteci Can Ataklı için adli kontrol talebi

        Gazeteci Can Ataklı hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, savcılık adli kontrol talep etti. Ataklı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Giriş: 27.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:57
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        Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest
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        Gazeteci Can Ataklı hakkında savcılık adliye kontrol talep etti.

        Gazeteci Can Ataklı hakkında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

        Paylaşımlarıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında Ataklı ifade verdi.

        Savcılık Ataklı için adli kontrol talep etti.

        ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

        Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen gazeteci Can Ataklı imza şartı ve yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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