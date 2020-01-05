Galatasaray, Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun transferini resmen açıkladı! Sarı-kırmızılıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yuvana yeniden hoş geldin" ifadeleri yer aldı:

Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirimde ise Nijeryalı yıldızın transferinin detayları paylaşıldı. KAP'a yapılan açıklamada Onyekuru'nun 6 aylığına kiralanması konusunda Monaco'yla anlaşma sağlandığı belirtildi. Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray, Monaco'ya 6 aylık kiralama ücreti olarak 750 bin Euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Onyekuru'ya ise 650 bin Euro ücret verecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."