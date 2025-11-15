Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 15.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 15.11.2025 - 16:34
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı ve sahada topla ısınma ve 4 grup halinde 4’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
