Son dakika: Galatasaray bir transferi daha bitirdi!

Galatasaray, uzun süredir girişimlerde bulunduğu 6 numara transferinde mutlu sona ulaştı! Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Steven Nzonzi transferini bitirdi!

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılılar büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen transferde hem Roma'yı hem de Fransız futbolcuyu ikna etti.

Galatasaray, tecrübeli yıldızın kiralanması konusunda Roma ile anlaşma sağladı. Nzonzi ile de masaya oturan ve Şampiyonlar Ligi kozunu kullanan sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcuyla da el sıkıştı.

Nzonzi'nin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.