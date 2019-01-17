Fransa'nın Lyon Üniversitesi'nde meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Lyon Üniversitesi’nin LyonTech-la Doua yerleşkesindeki bir binanın üst katında patlama meydana geldi. Patlamada en az bir kişinin yaralandığı, okulun tahliye edildiği belirtildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Üniversitenin Twitter sayfasından yapılan açıklamada, binada yangının devam ettiği ifade edilerek, öğrencilere binanın çevresinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın üniversitenin kütüphanesinde meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, gaz sıkışmasından meydana geldiği tahmin ediliyor.

LyonTech-la Doua yerleşkesinde yaklaşık 22 bin öğrencinin eğitim gördüğü bildirildi.