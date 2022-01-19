Fırtına etkisi! Duraklar ve tabelalar devrildi

AA

Batman'da dün geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi'nde bir binanın çatısı, belediyeye ait parkta bulunan kameriyenin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle kameriye parçalandı.

AA'da yer alan habere göre, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsüne giden yolda bulunan Spor Lisesi otobüs durağı da rüzgarın etkisiyle yan yattı.

ŞEHRİN GİRİŞİNDEKİ TABELA DEVRİLDİ

Şiddetli rüzgar dolayısıyla Güney Çevre Yolunda seyir halindeki sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi. Yol üstündeki Batman tabelası devrildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Kopan elektrik telleri dolayısıyla kentin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik hatlarının onarılması için ekipleri çalışması sürüyor.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Sason ilçesine bağlı 50 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

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