Fırına giderken infaz ettiler! Katille yemek!

DHA

Adana'da korkunç bir olay yaşandı. 12 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde, poğaça almak için fırına giden Mücahit Toraman (25), yemek için otomobille dışarı çıkan husumetlisi Rıfat Özay (26) ile arkadaşları Gökhan Özdemir (40) ve Tarık Baydar ile karşılaştı.

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre otomobilden inen Özay ile Toraman arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Özay belindeki tabancayı çıkarıp, Toraman´a ateş etti.

BAŞINDAN VURULDU YERE YIĞILDI

Toraman da tabancayla karşılık verince Özay´ın arkadaşı Gökhan Özdemir de silahla ateş açtı. Toraman, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı.

AMELİYATA ALINDI AMA KURTARILAMADI

Daha sonra yeniden olay yerine dönen şüpheliler, otomobille Toraman´ı bir özel hastaneye bırakıp ayrıldı. Ameliyata alınan Mücahit Toraman, kurtarılamadı.

RIFAT ÖZAY BULUNAMADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüphelilerin saklandıkları adresleri belirledi. Ekipler, operasyonla Gökhan Özdemir ve Tarık Baydar ile saklanmalarına yardımcı olan Arif Ö.'yü gözaltına aldı. Rıfat Özay ise bulunamadı.

"ORTAMI YATIŞTIRMAK İSTEDİM"

Emniyete götürülen şüphelilerden Gökhan Özdemir ifadesinde, "Rıfat araçtan indi ve Mücahit ile tartışmaya başladılar. Sonra birbirlerine tabancayla ateş açtılar. Ben de ortamı yatıştırmak için araçtan indim. Mücahit ateş etmeye devam edince, kendimi korumak için ben de sıktım. Otomobile binip kaçtık. Aracı ara sokağa park edip geri döndük. Mücahit'i olay yerine geldiği kendi otomobiline alıp, hastaneye bırakıp tekrar kaçtık" dedi.

İKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Özdemir ile Tarık Baydar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Arif Ö. ise 10 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

GÜLEREK KATİLİYLE POZ VERMİŞ

Bu arada, Mücahit Toraman´ın, katiliyle yan yana olduğu fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta Toraman'ın, husumetlisi Rıfat Özay ve katili Gökhan Özdemir ile aynı masada oturduğu ve yemek yediği görüldü. Fotoğrafta maktul ile husumetlisi ve katilinin gülerek poz verdiği yer aldı.

Son dakika haberlerine göre Rıfat Özay'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.