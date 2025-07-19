Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Rubio ile telefonda görüştü.

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Görüşmede Suriye’nin güneyindeki durum ele alındı.

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"TÜRKİYE, ABD VE DİĞER ÜLKELERLE ÇALIŞMAYA HAZIR"

Fidan, Suriye’deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması gerektiğini kaydederek, bu çerçevede taraflar arasında varılmış olan anlayışın uygulanmasının önemine dikkati çekti.

İsrail’in, Suriye topraklarına yönelik müdahalelerinin sorunu daha da büyüttüğünü aktaran Fidan, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine yönelik her türlü saldırının aynı zamanda bölgesel barış çabalarına zarar verdiğini belirtti.

Bakan Fidan görüşmede mevkidaşına, terör örgütlerinin Suriye'nin güneyindeki durumdan istifade etmelerine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin, ABD’nin Suriye’de oynadığı yapıcı rolü desteklediğini, Türkiye'nin çatışmaların ve gerginliğin kalıcı biçimde sona erdirilmesi için ABD'nin yanı sıra diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Fidan, Suriye halkının geleceğini inşa etmek için yakalanan fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Gazze'deki durum ve ateşkes müzakerelerinde gelinen aşama ele alındı. Fidan, Türkiye'nin kalıcı ateşkesin biran önce tesis edilmesini istediğini ve bölgeye insani yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.