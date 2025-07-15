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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: FETÖ'ye sınav operasyonu: 7 ilde 14 gözaltı

        FETÖ'ye sınav operasyonu: 7 ilde 14 gözaltı

        2010 ve 2011 yıllarında yapılan Güvenlik Bilimleri Fakültesi giriş sınavlarındaki usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla terör örgütü FETÖ'ye yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 09:05 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:05
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        FETÖ'ye sınav operasyonu: 7 ilde 14 gözaltı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Güvenlik Bilimleri Fakültesi giriş sınavlarındaki usulsüzlüklerin tespitine yönelik soruşturmalar kapsamında FETÖ'ye yönelik 7 ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

        Sınavı kazandığı bilirkişi raporu ve tanık beyanlarıyla belirlenen 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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