Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
Osimhen transferinde sona gelen Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katarak bir bomba daha patlatmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, Osimhen transferi sonuçlanır sonuçlanmaz Türk asıllı Alman yıldız için girişimlere başlayacağı belirtildi.
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Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen transferinin sonuçlanmasının ardından diğer bölgelere yapılacak takviyelere odaklanacak.
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Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan ismi yeniden gündeme geldi.
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Galatasaray yönetimi, Osimhen transferi gerçekleşir gerçekleşmez Türk asıllı Alman yıldız için temaslarını sıklaştıracak.
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İlkay Gündoğan, Galatasaray’da forma giymek istediğini Kulüpler Dünya Kupası öncesinde yönetime iletmişti.
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Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 34 yaşındaki futbolcu, bonservisini kulübünden almayı hedefliyor.
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TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, İlkay ile bonservisini alması halinde resmi görüşmelere başlayacak ve 2 yıllık ya da 1+1 yıllık kontrat sunacak.
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Türk asıllı Alman futbolcuya, yıllık 4-5 milyon Euro bandında garanti ücret önerilmesi bekleniyor.