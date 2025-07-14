Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
Galatasaray'ın Victor Osimhen pazarlıkları sürüyor. Napoli cephesi, sarı-kırmızılıların son yaptığı 40 milyon euro peşin + 35 milyon euro taksit teklifini de reddetti. İtalyan ekibi, Galatasaray'dan flaş bir talepte bulundu.
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Galatasaray, Victor Osimhen transferi için tüm imkanlarını seferber ederken, Napoli cephesinden gelen istekler süreci zorluyor.
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HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Napoli, Galatasaray'ın 40 milyon euro nakit, 17,5 milyon eurodan iki taksit olmak üzere toplam 75 milyon euroluk teklifinin revize edilmesini istedi.
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SONRAKİ SATIŞTAN PAY İSTEDİ
İtalyan kulübü, 40 milyon euronun bu sene, 35 milyon euronun ise gelecek sene ödenmesini ve sonraki satıştan pay verilmesini talep etti.
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Galatasaray ise şu aşamada Napoli'ye sunduğu son teklifi değiştirmeyi düşünmüyor.
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Victor Osimhen’in ise gözü kulağı ise bu transferde…Napoli’nin 'kampa katıl' teklifini elinin tersiyle geri iten Nijeryalı yıldız sadece Galatasaray’da oynamak istiyor.
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