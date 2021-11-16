FETÖ'ye iki büyük operasyon!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre operasyon kapsamında 76 şüpheliye yönelik harekete geçildi. 43 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 ve 2015 yılları arası gerçekleştirilen muhtelif sınavlarda, FETÖ/PDY üyeleri tarafından, sınav sorularını alarak sınavı kazanan 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verdi.