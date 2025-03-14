Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.
Giriş: 14.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:17
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.
Federasyon, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacağını duyurdu.
Karşılaşmaların programı şöyle:
1 NİSAN SALI
20.30 Tümosan Konyaspor - İskenderunspor
2 NİSAN ÇARŞAMBA
17.45 Trabzonspor - Sipay Bodrum FK
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray
3 NİSAN PERŞEMBE
20.30 Beşiktaş - Göztepe
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