Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Altay Bayındır'ın kısa süreli sakatlığı da kaleci transferini zorunlu hale getirdi.

TRT Spor'un haberine göre, önceliği yerli kaleciye veren sarı lacivertliler bir sonuç alamazsa yabancı kaleci transferine yönelecek. Kulübün hedefleri arasında öne çıkan isim ise 35 yaşındaki Sirigu.

Bonservisi elinde olan Salvatore Sirigu son olarak Genoa'da forma giydi.