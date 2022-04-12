Feci olay! Çocuk parkında heyelan meydana geldi

Kentte aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle bir çocuk parkında, heyelan meydana geldi. 4 metrelik çökmenin olduğu alanda istinat duvarının da yıkıldığı görüldü.

DHA'nın haberine göre, parktaki bazı dükkanların zeminlerinde çatlak oluştuğu belirtildi.