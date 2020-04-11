DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürek yakan bir motosiklet kazası meydana geldi. Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında, Süleyman Demirel Bulvarı'nda yaşandı. Raşit Dirik (21) yönetimindeki motosiklet, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kazada, sürücü Dirik yaralanırken, arkasında oturan Çisil Daşhan (19) ise yaşamını yitirdi. Çağırılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Raşit Dirik de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.