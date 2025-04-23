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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Fatih'te metruk bina depremde kısmen çöktü | Son dakika haberleri

        Fatih'te metruk bina depremde kısmen çöktü

        Marmara Denizi'nden meydana gelen 3.9 ve 6.2 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Fatih'te metruk bina kısmen çöktü. Çökmede ölen ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:48 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:04
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        Fatih'te metruk bina depremde kısmen çöktü
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        Fatih'te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi.

        Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokağı'nda yer alan ve daha önce yangın meydana gelen ve kullanılmayan bir bina deprem anında kısmen çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri sokak girişine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

        Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemede binada kimsenin olmadığı belirlendi.

        Kısmen çöken binanın tamamen yıkılması için bölgeye ekipler sevk edildi.

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