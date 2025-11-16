Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Söz veriyoruz Türkiye'yi yeniden iş, aş ve bereket dolu bir ülke haline getireceğiz. Türkiye'yi yeniden yaşanabilir kılacağız. Yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız." dedi.

Erbakan, Ankara Arena Spor Salonu'nda "Hilalin emrinde, hakikatin izinde" sloganıyla düzenlenen Yeniden Refah Partisi 3'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu.

Türkiye'yi yeniden refahla buluşturacak yürüyüşü başlattıklarını belirten Erbakan, "Bugün bu mahşeri kalabalıkta çelikleşme kongremizi yapıyoruz. Bugün iktidara yürüyüş kongremizi yapıyoruz. Bugün milli görüşün şahlanış kongresini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuruluşlarının ardından geçen 7 yılda önemli başarılara imza attıklarını anımsatan Erbakan, 650 bini aşkın üyeleriyle Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük partisi olduklarını kaydetti.

Türkiye'de adalete güven oranının azaldığını savunan Erbakan, "Adil düzen için, yargıda adalet için biz varız. Biz geleceğiz ve bütün bu adaletsizlikleri çözeceğiz inşallah." diye konuştu.

"Ülkemiz, bugünümüz, yarınlarımız, hakkımız olanı almak için Yeniden Refah Partimizin öncülüğünde bir araya gelmenin ve toplanmanın zamanıdır." diyen Erbakan, bu güçlü birlikteliğin, Türkiye siyasetindeki ortak toplanma alanının partileri olduğunu söyledi. İktidar olmaları durumunda vaatlerini gerçekleştireceklerini vurgulayan Erbakan, "Milli Görüş'ün 50 yıllık unutulmaz hizmetlerini kefil gösteriyoruz. Söz veriyoruz Türkiye'yi yeniden iş, aş ve bereket dolu bir ülke haline getireceğiz. Türkiye'yi yeniden yaşanabilir kılacağız. Yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız." diye konuştu. Kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkanvekili Ayhan Sefer Üstün, Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş, Ses Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey, Filistin'i temsilen Zahir El Bekk ile yabancı misyon temsilcileri de katıldı.