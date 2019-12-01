İHA

İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim'de, Fas uyruklu, alkollü genç bir kadın, Taksim Meydanı'nda ortalığı birbirine kattı. Pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını iddia eden kadın, içki şişesini kırarak çevredeki vatandaşlara saldırmaya kalkıştı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının elindeki alkol şişesini kırarak polislerin üzerine yürüdüğü görüldü. Genç kadın güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre etraftaki vatandaşlara da çalışan alkollü kadın, görüntü çekmeye çalışan İHA muhabirini de darp etmeye kalkıştı. Genç kadın taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak polis ekipleri izin vermedi. Daha sonrasında da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.