Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı.

DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi.