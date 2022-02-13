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Halil Falyalı cinayeti soruşturması; Faysal Söylemez de gözaltına alındı

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında bir gelişme daha yaşandı. Olayda 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu öğrenildi

13.02.2022 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Falyalı cinayetinde Faysal Söylemez de gözaltında
DHA

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı.

DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi.

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