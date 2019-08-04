Ancak Falcao'nun maç sonrasında yaptığı açıklama Galatasaraylıların yüreğine su serpti. Kolombiyalı yıldız "Monaco bana yeni bir sözleşme teklif etmedi. Kontratımın bitmesine 1 yıl kaldı ve ben de teklifleri değerlendirmek istiyorum. İyi teklifler alıyorum ve geleceğim ile ailemi düşünmek zorundayım" ifadeleriyle transferine sinyal yaktı.