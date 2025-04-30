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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Fabrikaların bulunduğu iş merkezinde yangın | Son dakika haberleri

        Fabrikaların bulunduğu iş merkezinde yangın

        Sancaktepe'de içerisinde fabrikaların bulunduğu iş merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 07:55 Güncelleme: 30.04.2025 - 08:58
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        Fabrikaların bulunduğu iş merkezinde yangın
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        Sancaktepe'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

        Abdurrahmangazi Mahallesi Bengi Sokak'ta 07.00 sıralarında bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, çevredeki vatandaşların yoğun dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildiği öğrenildi.

        İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

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