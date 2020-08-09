Eyüpsultan'da üst geçit çöktü

AA

Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki üst geçitte çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hasdal-Kemerburgaz yolundaki Hasdal Kışlası'nın önündeki üst geçit, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolda hasar oluştu.

Polis, itfaiye ve karayolları ekiplerince olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yolun, Kağıthane istikameti araç trafiğine kapatıldı.

Ekipler, önlemlerin ardından çöken üst geçidin kaldırılması için çalışmalara başlayacak.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Hasdal Otoyolu’ndaki Hasdal Kışlasının önündeki üst geçidin çökmesi sonrası kilometrelerce trafik oluştu. Çöken üst geçit ve oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Hasdal Otoyolu Hasdal Kışlası önündeki üstgeçit henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonrası yol tamamen trafiğe kapanırken bölgede yoğun trafik oluştu.

Çevrede gerekli önlemleri alan ekipler, araçları ters istikamete yönlendirerek trafiği azaltmaya çalıştı.

KAYMAKAM KARA'DAN AÇIKLAMALAR

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan'da üst geçidin çökmesine ilişkin, "Şükürler olsun ki herhangi bir ölü, yaralı veya vatandaşın arabasının üst geçit altında kalması gibi bir vaka yaşanmadı." dedi.

Kara, Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidinde meydana gelen çökmenin ardından olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kara, şunları söyledi:

"Üst geçidin çökmesi dolayısıyla şükürler olsun ki herhangi bir ölü, yaralı veya vatandaşın arabasının üst geçit altında kalması gibi bir vaka yaşanmadı. Metro inşaatına çok büyük bir zarar vermediğini memnuniyetle öğrendim. Hepimize geçmiş olsun. Vatandaşlarımızın başka bir yoldan sevk edilerek trafiğin kontrol edilmesi konusunda arkadaşlar önlemlerini almış durumdalar. Her türlü tedbir alındı."

Bir gazetecinin "Kazanın neden kaynaklandığı belli mi? Sağ tarafta bir inşaat çalışması var?" sorusu üzerine Kaymakam Kara, "Bu tabii araştırma konusudur. İlgililer sebeplerini sonuçlarını araştırmaya devam ediyorlar." yanıtını verdi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden Eyüpsultan'da çöken üst geçide ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 08.30 sıralarında Eyüpsultan İlçemiz Hasdal Kışlası önünde D020 Karayolu üzerindeki yaya üst geçidi, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çökmüştür. Çöken yaya geçici çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, yolun Alibeyköy istikameti trafiğe kapatılmıştır. Yapılacak enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle ulaşım Kemerburgaz Kavşağından, Maslak-Ayazağa istikametine yönlendirilmektedir. Olay nedeniyle herhangi bir yaralı veya can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.