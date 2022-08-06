Evinde erkek arkadaşı silahla vurdu! "Kazayla oldu!"

Aksaray'da, saat 10.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 814 Sokak´taki bir apartmanın 2´nci katında kan donduran bir olay meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Duygu İ. (31) evinde, arkadaşı Mustafa A.'nın (30) yanında getirdiği tabancayla vuruldu.

Duygu İ.'nin kolundan giren kurşun, göğsüne saplandı. İ. kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa A., tabancayı evde bırakıp kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duygu İ. gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Duygu İ.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Komşularının ifadesine başvuran polis, Mustafa A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin telefonla ulaşıp teslim olmasını istediği A., kız arkadaşını tabancayla şakalaşırken yanlışlıkla vurduğu öne sürdü. Mustafa A.'yı yakalama çalışmalarını sürdüren polis, Duygu'nun nasıl vurulduğunu araştırıyor.