27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını sonrası kullanımı artan ve taleplerin karşılanamadığı dezenfektan ve kolonya üretiminin hammaddesi etil alkolde de stoklar tükendi.
İthalatı da durdurulan etil alkol için yerli firmalar harekete geçti. Amasya Şeker Fabrikası da etil alkol üretim kapasitesini yüzde 100'ü aşan oranda artırdı.
ŞEKERPANCARINDAN YAPILIYOR
DHA'da yer alan habere göre fabrikada, 50 çalışanla, 3 vardiya halinde günlük 65 bin litre etil alkol üretiliyor. Şeker pancarının melasından yapılan etil alkol, önce kalite kontrolden geçiriliyor, sonra paketlenerek Türkiye´nin dört bir yanına gönderiliyor. İki katı üretim yapan fabrikada, yine de talepler karşılanamıyor.
"TÜM SİPARİŞLER SIRAYA KONULDU"
Fabrikanın kapasitenin üzerinde çalıştığını söyleyen Amasya Şeker Fabrikası Gıda ve Alkol Kısmı Müdürü Sami Töre, "Fabrikamızda yaklaşık günlük 65 bin litre alkol üretiyoruz. İnşallah bu üretim bu şekilde devam eder. Böyle devam ederse kısa zamanda saf alkol depolarını doldurmuş oluruz. Şu an talep çok fazla ve Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, her gün 50 kişiyle görüşüyor.
"BİR AY SONRAYA GÜN VERİLEBİLİYOR"
Talepleri karşılamaya çalışıyoruz, tüm siparişler sıraya konuldu. Firmalara bir ay sonraya gün verilebiliyor. Günlük çıkan alkolü biriktirip firmalara veriyoruz. Talep fazla ama şu an hammadde noktasında herhangi bir sorunumuz yok" dedi.
"HEDEFİMİZ 5 BUÇUK MİLYON LİTRE"
Salgından önce toplam 1.5 milyon litre etil alkol üretme planları olduğunu anlatan Amasya Şeker Fabrikası Şeker Üretim Müdürü Sedat Güven de salgınla birlikte planda da değişiklik olduğunu belirterek, "Hammaddemiz olan melas tedariki yaparak, bu seneki üretimimizi 5.5 milyon litreye kadar ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için de ekip arkadaşlarımızla birlikte üstün bir gayret içerisindeyiz. Bu süreç bittikten sonra yurt dışından gelen etil alkolle rekabet edebilir seviyede olmamız lazım, inşallah bu tesis üretime devam eder. İthalat ve yurtiçi ihtiyaçları konusunda bazı düzenlenmelerin yapılması durumda bu tesisler ayakta kalır" diye konuştu.
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