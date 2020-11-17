İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'ye, koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı.

DHA'nın haberine göre, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine ciddi belirti göstermeyen Bilge ve Bildirici´nin evlerinde tedaviye alındığı bildirildi.

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