Eski sevgilisiydi! Usturalı dehşet!

Adana'nın Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan ev kadını A.O. (33), 2017'de bir arkadaşı aracılığıyla Sefer Bilal (31) ile tanışıp sevgili oldu.
5 AY SONRA İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, madde ve alkol bağımlısı Sefer Bilal, ilişkilerinin başında A.O.'ya psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Bu duruma dayanamayan A.O., 5 ay sonra ilişkisini bitirdi ancak Sefer Bilal'den kurtulamadı.
BARIŞMA TALEBİNDE BULUNDU
Sırtına ve koluna kadının adını yazdırıp, barışmak isteyen Sefer Bilal'in tekliflerini A.O. kabul etmedi. Barışma isteği bir kez daha reddedilen Sefer Bilal, bu kez A.O.'nun otomobiline kurşun yağdırdı. A.O. saldırıdan yara almadan kurtuldu. 2018 yılında da A.O. taksiye bindiği sırada Sefer Bilal'in silahlı saldırısına uğradı.
BACAĞINDAN VURDU 4 AY YATIP ÇIKTI
Bacağına 4 kurşun isabet kadın hastaneye kaldırılırken, şikayet üzerine gözaltına alınan Sefer Bilal, tutuklandı. 'Kasten yaralama' suçlamasıyla yargılanan Sefer Bilal, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.
YÜZÜNE 22 DİKİŞ ATILDI
Tahliye edildikten sonra sözlü tacizlerini sürdüren Sefer Bilal, son olarak 28 Kasım'da takip ettiği A.O.'nun bir restorana girdiğini gördü. Sefer Bilal, bir kez daha barışma teklifini kabul etmeyen kadına saldırıp, yüzünü ustura ile kesti. Saldırgan kaçarken, A.O.'nun yüzüne 22 dikiş atıldı.
'YAKALANDIM' PAYLAŞIMI YAPTI
Kaçan saldırganı yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Dün yakalanıp, gözaltına alınan Sefer Bilal, ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Sefer Bilal'in sorgusunda, "Pişmanım, üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dediği belirtildi. Bu arada polis tarafından yakalandıktan sonra Sefer Bilal'in, sosyal medya hesabından 'Herkese elveda yakalandım' paylaşımı yaptığı görüldü.
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