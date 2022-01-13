Eski eşini yakmıştı! İşte dehşetin nedeni!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, dün saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi´nde kan donduran bir olay meydana geldi.
ESKİ EŞİNİN EVİNE GİTTİ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre Erkan Emiroğlu, bir süre önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen'in yaşadığı siteye giderek, 7´nci kattaki evinin ziline bastı.
Kapıyı açan olmayınca Emiroğlu, Sözkesen´i beklemeye başladı.
YANICI MADDEYİ DÖKÜP ATEŞE VERDİ
Çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönen Elvan Sözkesen, oturduğu dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Emiroğlu, kaçmaya çalışan eşinin üzerine elindeki yanıcı madde olan jeli, döküp ateşe verdi.
KOMŞULARI YARDIMA KOŞTU
Alevler içinde kalan Elvan Sözkesen'in çığlıklarını duyan komşuları, yardıma koştu. Bidonlarla su taşıyarak Sözkesen'in üzerindeki alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
2. DERECE YANIKLA SAMSUN'A SEVK EDİLDİ
Gelen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi´ne kaldırılan ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Sözkesen yanık ünitesinde tedavi altına alındı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ
Elvan Sözkesen´in geçen günlerde Erkan Emiroğlu'nun kendisini tehdit etmesi üzerine adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu ve olay sırasında imza için adliyeye gideceği belirtildi.
Bu arada Erkan Emiroğlu ile Elvan Sözkesen´in binaya girip çıktığı anlar da, güvenlik kamerasına yansıdı.
OTOMOBİLİ SİTENİN ARKASINA PARK ETMİŞ
Olay sonrası kaçan Erkan Emiroğlu, polisin çalışmaları sonrasında yakalandı. Sabah erken saatlerde eski eşinin yaşadığı sitenin çevresine gelen Emiroğlu'nun aracını sitenin arkasına park ettikten sonra apartmana girdiği tespit edildi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Emiroğlu'nu aracın içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinin ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emiroğlu, tamamlanan sorgusunun ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.
"BORÇ PARA VERMİŞTİM"
Emiroğlu'nun emniyetteki ifadesinde eski eşi ile aralarında maddi konular nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Kendisine borç para vermiştim. Bu parayı geri vermedi. Bu nedenle aramızda tartışma yaşandı. Bir anda cinnet geçirdim" dediği öğrenildi.
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