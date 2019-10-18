18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Küçükçekmece'de resmi nikâhsız olarak yaşadığı eski eşi Kübra T.'yi (28) bıçakla yaraladıktan sonra üzerine sıcak yağ döktüğü belirtilen Ersin Ü. (40) hakkında 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
DEHŞET İDDİANAMEDE ANLATILDI
Küçükçekmece'de 15 Eylül'de meydana gelen olay, iddianameye göre, resmi nikahsız olarak 2015 yılından beri birlikte yaşamaya başlayan ve 2 çocukları olan Kübra T. ile Ersin Ü. arasında 9 ay önce geçimsizlik başladı. Kübra T. de Halkalı'ya taşındı. Olay günü Ersin Ü. saat 21.30'da Kübra T. uyurken salonun açık olan camından içeri girdi. Ersin Ü., yanına geldiği Kübra T.'nin boynuna bıçağı tutarak 'Beni nasıl polise ihbar edersin' dedi ve ardından Kübra T.'yi sol dizinden yaraladı.
ÇAYDANLIKTA YAĞ KAYNATTI
Kübra T. evde keskin bir yanık kokusu hissedip, duman gördü ve çığlık atmaya başladı. Ersin Ü. de camı kapatarak Kübra T.'yi yatak ile duvar arasına boğazını sıkarak sıkıştırdı. Ersin Ü. önceden hazırladığı sıcak çaydanlığın içerisinde bulunan sıcak yağı da Kübra T.'nin yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtı.
'EYLEM CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'
Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden 8 Ekim 2019 tarihli raporda eylem nedeniyle Kübra T.'nin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu kaydedildi. Savcılık, Ersin Ü.'nün husumetli olduğu Kübra T.'nin evine geceleyin onun izni olmaksızın bıçaklı bir vaziyette geldiğini, çaydanlık içerisinde yağ kaynatıp müştekiyi bıçakladığı ve kızgın yağı herhangi bir hedef gözetmeksizin müştekinin üzerine rastgele döktüğünü belirtti. Ersin Ü.'nün olay yerinden uzaklaştığını belirten savcılık, Ersin Ü.'nün eyleminin canavarca bir hisle öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşıldığını belirtti.
23 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ
Küçükçekmece Başsavcılığı, şüpheli Ersin Ü.'nün "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 14 yıldan 23 yıla kadar hapsini talep etti.
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