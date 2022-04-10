Eşini darbeden kocaya çifte indirim!

DHA

Olayda Murat T., geçen yıl 16 Temmuz'da iddiaya göre, çocuklarını kendisine karşı doldurduğunu ileri sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak T.'nin yaşadığı siteye geldi.

DHA'nın haberine göre Murat T., 3 çocuğuyla bahçede olan Irmak Kıvrak T.'yi yumruklayıp, tekmelemeye başladı. Darbedilen Irmak Kıvrak T. yere yığılırken, olay anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Irmak Kıvrak T.'nin bel kemiğinde 3 kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu tespit edildi.

36 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

Darp raporu alan Irmak Kıvrak T., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Murat T. ise, olaydan 10 gün sonra tutuklanarak cezaevine kondu.

Murat T. hakkında 'tehdit', 'hakaret', 'mala zarar verme', 'eşini kasten nitelikli yaralama' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 36 gün cezaevinde kalan Murat T., davanın 2'nci duruşmasında tahliye edildi.

'BANA KALDIRAMAYACAĞIM İFADELER KULLANDI'

Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın geçen 18 Ağustos'ta görülen ilk duruşmasında ifadesine başvurulan Murat T., "Oğullarımdan biri elinde boks eldivenleri ile oynamaya başladı. Ben de bu sırada kendisine sarılıp, öpmek isteyince bana 'Beni neden dövüyorsun, sen kötü bir babasın' dedi. Ben de durumun böyle olmadığını anlatmak istedim. Ancak oğlum ağlayarak evden ayrıldı. Sonrasında Irmak T. beni arayarak, 'Sen çok şerefsiz bir babasın' dedi. Kendisine durumu anlatmaya çalıştım, dinlemeyince yanına gittim. Hiçbir şekilde kendisini bilerek darbetmek istemedim. O gün kendisiyle konuşurken bana kaldıramayacağım ifadeler kullandı. Bana, 'İktidarsızsın, tüm Seferihisar senin iktidarsız olduğunu konuşuyor. Oğlunu dövdün, insan oğlunu döver mi hiç, şerefsizsin' dedi. Bunun üzerine sinirlendim. Ben de kendisinden şikayetçiyim, bana hakaret etti" dedi.

'GELİR GELMEZ KOŞARAK SALDIRDI'

Irmak Kıvrak T. ise mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi: "Olay sırasında arkadaşımla kahve içiyordum. Otururken oğullarımdan biri, diğer oğlumun babası tarafından dövüldüğünü ve evde ağladığını söyledi. Oğlumun yanına gittim. Durumu sormak için Murat T.'yi aradım, kesinlikle hakaret etmedim. Eve gelir gelmez koşarak bana saldırdı. Aramızda telefon konuşması haricinde başkaca bir görüşme olmadı. Olayda yere düşen telefonumu alıp, kırdı ve sim kartını aldı. Telefonum hala ortada yoktur" diye konuştu.

Davanın geçen 9 Mart'taki 4'üncü duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, darbedilen Irmak Kıvrak T.'nin 'hakaret' iddiasıyla, Murat T.'nin ise 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından beraatini, 'eşini kasten nitelikli yaralama' ile 'hakaret' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Davanın 31 Mart'taki karar duruşmasında, mahkeme Murat T. hakkında, 'eşini kasten nitelikli yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Daha sonra bu ceza 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 2 yıl 4 ay 3 gün hapse çevrildi. Murat T., 'hakaret', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından ise beraat etti. Irmak Kıvrak T. de savcının kendisinin de 'hakaret' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa vermesine rağmen, bu suçtan beraat etti.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Öte yandan mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ikilinin boşanma aşamasında bulundukları, olay öncesinde aralarında bir konu üzerine telefon görüşmesi yaşandığı, daha sonra Murat T.'nin Irmak Kıvrak T.'nin yaşadığı siteye gittiğinin anlaşıldığı belirtildi. Kararda, mahkemece yapılan tespitlere göre ilk önce Irmak Kıvrak T.'nin, Murat T.'ye hitaben "Senin iktidarsız olduğunu herkes biliyor. Tüm Seferihisar..." şeklindeki sözler söylediği, bu hususun yeminli tanıklar vasıtasıyla sabit olduğu, bu sözlerin Murat T.'yi küçük düşürmek amacıyla söylendiği ve bir erkek için aşağılayıcı nitelikte olduğu, buna göre de hakaret niteliğinde olduğu aktarıldı.

Daha sonra Irmak Kıvrak T.'nin koşarak başka bir yere doğru ilerlediği belirtilen kararda, Murat T.'nin de peşinden gittiği, bundan sonra tarafların kamera açısına girdikleri ve darp olayının gerçekleştiğinin altı çizildi. Murat T.'nin, boşanma aşamasındaki eşine karşı 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarını işlediğine ilişkin, Irmak Kıvrak T.'nin beyanı haricinde bir delilin bulunmadığı belirtildi. Kararda, hakaret konusunun ise karşılıklı olarak gerçekleştiğine yer verildi.